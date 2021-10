Tendance Live 2016 : Guillaume Le Conquérant désigné Normand le plus populaire ! (PHOTOS)

Ils sont plus de 6 000 spectateurs à avoir voté à l'applaudimètre ce vendredi soir au Zénith de Caen, et le verdict est indéniable : c'est Guillaume Le Conquérant qui remporte la palme du plus célèbre des Normands !

Il avait pourtant des adversaires à la hauteur : Malika Ménard, Frank Dubosc et Orelsan lui ont disputé la plus forte acclamation. Parmi les autres personnalités normandes citées, David Douillet, Jacques Gamblin, Jeanne d'Arc, Nicolas Batum ou Maupassant... Toutes sont passées par la Normandie !