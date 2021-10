Les Concours de plaidoiries débutent au Mémorial de Caen avec les lycéens

"L'Arabie saoudite à l'ONU, les droits de l'homme crucifiés", "Le viol, un instrument de guerre et de destruction !" ou "Coupe du monde au Qatar : quand le ballon ne tourne plus rond" : trois plaidoiries parmi quatorze défendues ce vendredi 29 janvier par des équipes de lycéens venues de toute la France. Chacune a déjà passé deux sélections pour pouvoir présenter son sujet devant un jury, présidé cette année par l'acteur et réalisateur Christian Carion, dont le dernier long-métrage traite de l'Exode en 1940.

L'an dernier, c'est une lycéenne de Vire, Juliette Latchimy, qui avait remporté le premier prix en évoquant les sujets de l'enfance et de la peine de mort. Ses successeurs, qui représentent la Normandie cette année, s'appellent Nicolas Michaud et Arthur Clamageran, et sont scolarisés au Lycée Saint-Joseph, à Le Havre. Eux plaident contre le harcèelement à l'école.

On connaîtra ce vendredi soir le lauréat de cette nouvelle édition. Dès samedi, les élèves-avocats prendront leur place, suivis dimanche par la catégorie reine des avocats.