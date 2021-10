Les conseils pour les tenues à adopter en Festivals

1. Le minimum



Il va faire chaud. C’est clairement pas le moment de remplir ton sac avec 15 kilos de fringues. Prends court, prends fin et prends deux-en-un. Comme ce maillot de bain, une pièce rentré dans un short ou bikini si tu es plus exhib.



> Oublie : les superpositions de couches, tes plus jolies pièces ou la totale de ta boîte à bijoux. Un festival n’es pas un défilé de mode. Tes vêtements vont souffrir de la transpiration et de la foule en transe, accrochée à ton débardeur trop beau, qui t’auras coûté 49,99 boules mais qui finira peut-être éventré.



2. Se protéger



Dans un festival, deux ennemis. Le soleil… et les autres (sans doute le pire). Un chapeau panama, ou fedora, en paille ne sera jamais de trop (la capeline trop large ? Tu risques d’en faire sérieusement chier plus d’un derrière toi, mauvaise idée) et lunettes de soleil indispensables. Ton atout le plus précieux dans un festival qui risque de durer une, deux, trois voire autre journées entières ? Tes pieds ! C’est là que tes congénères deviennent des loups. Alors je t’en conjure, mets-des-chaussures-fermées-s’il-te-plaît. Tu me remercieras plus tard.



> Oublie : tongs, nu-pieds, pieds-nus (carrément ué), talons (est-ce la peine de préciser pourquoi ?).



3. S’organiser



Saucisses, frites, chichis, pastèques. Debout depuis 7h49 tu pogotes depuis approximativement six heures et vingt-trois minutes. Les stands de bouffes t’entourent et soudain ton estomac se contracte – où as-tu foutu cette maudite tune ? Pour ne rien perdre et stocker le minimum vital pense aux sac à dos, ils reviennent à la mode et tu en trouves un peu partout, des petits modèles, en cuir/tissu et coloré. Le mini-sac besace à mettre en bandoulière ou encore le sac banane, c’est hype. Sans déconner.



4. Prévoir la pluie



Mon premier festival, je n’étais que joie, amour et soleil. La pluie n’aurait jamais pu s’infiltrer dans mon cerveau. Mon esprit innocent fût traumatisé dès le deuxième jour sous un déluge de fin du monde. Pense donc à emporter un poncho, une parka ou une chemise en jean car le temps se rafraîchit trèèès vite et c’est le meilleur plan pour choper la crève et te gâcher la fin de ton festival. Qui dit pluie, dit boue. Une paire de botte va sans doute te faire suer de la plante voutaire, mais entre deux maux, choisissons le moindre mal.

En bref :





poncho, parka, veste/chemise en jean

panama, fedora en paille / lunettes de soleil

short, jupe, robe courte

blouse, débardeur, combishort/salopette, maillot de bain

chaussures fermées : boots, mocassins, bottes / nu-pieds à tes risques et périls

besace, sac bandoulière, sac banane

(Extrait du site mademoiselle.com)