Orne: nouvel appel au secours des éleveurs

Le Foll = démission : pour la première fois, des éleveurs de l'Orne ont réclamé le départ de leur Ministre, ce mercredi sur le barrage filtrant qu'ils ont mis en place à la mi-journée, à Alençon.

Ils étaient une centaine de la FDSEA et des JA à filtrer la circulation, et à contrôler le contenu des camions, au croisement de la Route Nationale 12 et de l'autoroute A28 :

Le nouveau plan d'aides, annoncé la veille par leur Ministre de l'agriculture : ils n'y croient pas. Il n'y croient plus, eux qui n'ont toujours rien touché sur les précédentes promesses gouvernementales, qui datent de l'été dernier...

Réaction d'éleveurs ornais sur ce barrage filtrant: