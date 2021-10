Melbourne (AFP). Open d'Australie - Murray en demi-finales contre Raonic ou Monfils

Murray a dû beaucoup courir pour faire plier le vétéran de 33 ans, l'un des joueurs les plus accrocheurs du circuit, qui était arrivé en quarts sans perdre le moindre set. La durée du match, 3h 20 min, reflète mieux que le score l'intensité de la lutte entre les deux joueurs. "Il y a eu pas mal d'erreurs au départ, mais ensuite il y a eu beaucoup de longs échanges. C'était très physique et j'ai bien tenu le coup", a dit Murray. Les organisateurs ont fermé le toit de la Rod Laver Arena au début du troisième set car la pluie menaçait, ce qui n'a pas été du goût de Ferrer. A la reprise, le Britannique s'est détaché. "C'est un peu plus facile de retourner avec le toit fermé. Ça faisait du bien d'avoir un peu de repos, j'ai pu revenir un peu plus frais. J'aime jouer en salle, j'ai grandi en Écosse où le climat ne ressemble pas à celui d'ici", a commenté Murray, qui a pris définitivement le dessus du fond du court à ce moment-là. En demi-finale, il affrontera le Canadien Milos Raonic (14e) ou le Français Gaël Monfils (25e). Quatre fois finaliste à Melbourne mais jamais vainqueur, Murray n'a manqué le dernier carré qu'en 2014 lors des sept dernières éditions. 2016 est une année faste pour la Grande-Bretagne, qui a encore une représentante en demi-finale du simple dames, Johanna Konta, pour la première fois dans un Grand Chelem depuis 1983, et un autre en demi-finale du double messieurs, Jamie Murray, le frère d'Andy, associé au Brésilien Bruno Soares.

