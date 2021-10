Le Normand Serge Girard à la conquête du monde à pied !

Serge Girard est un Normand (originaire du Havre) qui a fait de sa vie un mélange de défis et de challenges. Par exemple, en mars dernier il s'était lancé dans un défi surhumain en tentant un tour du monde de 45.000 km, en course à pied sur les terres émergées et en canot à rames sur les océans.

Le voilà maintenant au départ d’un tour du monde de près de 26.300 km en courant.

Un défi qu'il veut boucler en seulement 400 jours pour battre le record de l'Australien Tom Deniss qui lui, avait couvert 26.232 km en 622 jours, de Sydney à Sydney entre 2011 et 2013.

Notre Serge lui s'est entraîné à courir près de 200 km par semaine et a réussi à maintenir son poids de forme à 61/62 kg pour être au top le jour J.

Le départ est prévu depuis Paris ce dimanche 31 janvier, vous pouvez suivre son parcours sur son site officiel sergegirard.fr.