Ce geste nous gâche 3 jours et demi de notre vie

Si on passe en moyenne durant son existence un peu plus de 600 heures à attendre les transports en commun, près de 3 années entières aux W.C ou encore 16 minutes chaque année à chercher le bon sens pour brancher ses périphériques USB, il semblerait également que l’on perdre 3 jours et demi à démêler ces satanés câbles !

Tout au long de votre vie, vous passez 3 jours et demi à démêler les fils de vos écouteurs !

Calculé par un certain Edward Aten, ce chiffre se base sur un fait :

On passerait quotidiennement jusqu’à 32 secondes à « s’amuser » avec ses écouteurs – en partant du principe qu’on chercher à démêler son fil par 3 petits mouvements de 4 secondes chacun puis à s’agacer 20 secondes durant pour terminer de le dérouler on obtient le résultat 3,5 jours sur une période de 38 ans, soit 9 360 jours.

Ce chiffre est par contre valable si vous portez vos écouteurs 6 jours par semaine, et pas moins. Bref, autant dire qu’on rêve désormais que les prochains smartphones se débarrassent enfin de cette vieille prise jack, trop prise de tête ;)