Faut-il coller un "S" sur les voitures des séniors ?

L’association « Signal Senior » vient de sortir le macaron « S » indiquant donc que « votre aîné est au volant ».

C'est une mesure qui pourrait être mise en place pour contrer la hausse des accidents de la route mettant en cause les plus de 75 ans. Il faut savoir que ces personnes âgées ont deux fois plus de risques d’être tuées que les autres durant un accident.

En l’espace de quatre ans, plus de 1 200 autocollants ont été vendus et il se pourrait que cette vignette devienne, dans le futur obligatoire.

Sachant que la France est avec la Pologne et l’Allemagne, le seul pays de l’UE où le permis de conduire n’a pas de date de fin de validité, ça ne serait pas plus mal.

