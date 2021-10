CCI d'Alençon : nouveau président et nouvelle directrice

L'ex Chambre de Commerce d'Alençon est donc devenue la « CCI Portes de Normandie, antenne d'Alençon ». Le site ornais a en effet fusionné avec l'ex CCI de l'Eure, basée à Evreux.

Le nouveau président, élu fin décembre est l'eurois Gilles Treuil, qui était jusqu'à présent le président de la CCI d’Évreux.

3 présidents en 3 mois

Après le départ de l'ex président Emmanuel Rouchès, Gery Baillard lui avait succédé, élu le 28 septembre 2015, avec pour mission de créer une CCI « 100 % ornaise », en fusionnant les ex-CCI d'Alençon et de Flers. Mais le processus de régionalisation entre d'un côté Flers et la Manche, et de l'autre Alençon et l'Eure, était déjà trop avancé pour le remettre en cause et c'est finalement le projet Initial d'Alençon avec Evreux qui est mis en place.

Pas de licenciements ?

Cette nouvelle synergie a pour but des économies d'échelle, une fusion des services, mais avec plusieurs départs en retraites sur le site d'Alençon, aucun personnel ne devrait être contraint de quitter le navire.

Un rapport de force déséquilibré ?

L'ex CCI d'Evreux pesait 78 % en terme de poids économique, là où celle d'Alençon n'en pesait que 22 %. Mais le rapport de force se rééquilibre un peu lorsque l'on tient compte de la formation : la CCI ornaise compte six organismes de formation, dont les quelques 400 collaborateurs génèrent un chiffre d'affaire d'un trentaine de millions d'euros.

Nouvelle directrice génrale.

La nouvelle directrice de la nouvelle CCI Portes normandes est Delphine Wahl, quadragénaire qui a fait toute sa carrière à l'ex CCI de l'Eure. Elle remplace l'ex directeur du site d'Evreux Philippe Tessier, parti en retraite, et le temps de transmettre les affaires en cours, elle va aussi remplacer François Browne de Kilmaine, directeur du site d'Alençon, qui va à son tour bénéficier de ses droits à la retraite. Un directeur délégué sera nommé sur le site ornais.