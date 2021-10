Hockey: le derby Rouen - Amiens pour sortir de la mauvaise spirale ?

Quoi de mieux qu'un derby pour se relancer lorsque l'on se trouve en pleine période de doute ? Après trois défaites concédées consécutivement, les Dragons de Rouen ont plus que jamais besoin d'enfin s'imposer dans une rencontre après un début de mois de janvier au beau fixe.

La motivation ne devrait donc pas manquer pour les deux équipes qui ont besoin toutes les deux de marquer des points en vue de la qualification pour les play-offs qui n'est pas encore acquise et d'éloigner une bonne fois pour toute les Boxers de Bordeaux aujourd'hui 9ème et pour l'instant décrochés de la course aux huit premiers.

Laver l'affront du match aller

Avec une 7ème place pour Amiens et une 8ème place pour les Rouennais (à égalité de points), c'est un nouveau tournant en cette fin de championnat dont l'objectif est desormais de terminer le plus haut possible pour Fabrice Lhenry.

Les Jaunes et Noirs devront également laver l'affront du dernier match entre les deux équipes où les Gothiques avaient dominé la rencontre pendant 60 minutes et infligé huit buts à des Rouennais qui étaient revenus en toute fin de rencontre (score final 8-6). C'était le 6 décembre 2015.

Rappelons également que lors des phases de poules de Coupe de la Ligue, chaque équipe avaient remporté le match chez lui (4-3 aux tirs aux buts pour Amiens et 7-2 sur l'Ile Lacroix pour les Dragons).

Un derby donc qui sera encore plus important que les précédentes années tant les trois points de la victoire seront important pour les Picards et les Normands.