Rabat (AFP). Séisme de magnitude 6,1 en Méditerranée entre le Maroc et l'Espagne

La terre a tremblé à 04H22 (locales et GMT) à 62 km au nord de la ville marocaine de Al Hoceïma (nord) et à 164 km au sud-est de Gibraltar, a précisé l'USGS. Le séisme a été suivi d'une secousse d'une magnitude de 5,3. Dans sa première estimation de l'impact du séisme, l'USGS a estimé qu'il était "peu probable qu'il y ait des victimes et des dégâts". En février 2004, un séisme de magnitude 6,3 avait touché Al Hoceïma, faisant près de 630 morts et causant d'importants dégâts matériels.

