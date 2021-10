Hockey: les Dragons à la relance face à Epinal

Après deux revers consécutifs, les Jaunes et Noirs n'ont plus vraiment le choix en cette fin de saison régulière que de sauver ce qu'il peut encore être sauvé à savoir, se placer le plus haut possible avant les Play-Offs.

Et face à l'actuel 2ème du championnat avec la meilleure défense (48 buts encaissés), les Vosgiens vont donner du fil à retordre à des Rouennais en panne d'efficacité depuis deux matchs avec seulement trois buts inscrit lors de ces deux rencontres.

Aujourd'hui 8ème (avec deux matchs en retard), les Rouennais avaient dominé leur adversaire du jour en début d'année lors des deux matchs de poule de Coupe de la Ligue avec deux victoires 3-0 puis 3-2 mais il y'a une dizaine de jours les Spinaliens avaient pri leur revanche sur leur glace en championnat avec une victoire 3-1.

En cas de victoire ce soir, les joueurs de Fabrice Lhenry pourraient faire un bond au classement en remontant à la 5ème place face au Gamyo qui reste sur une défaite sur sa glace face à Brest 2-1.