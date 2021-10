Melbourne (AFP). Open d'Australie: Simon pousse Djokovic au cinquième sets

Le Français, tête de série N.14, a fait commettre pas moins de cent fautes directes au Serbe en ramenant un nombre considérable de balles. "Cent fautes, c'est un bon chiffre pour moi, mais ça n'a pas suffi. C'est toujours dur de perdre en cinq sets", a réagi Simon, 31 ans. Lors de ses neuf derniers duels avec Djokovic, il s'était incliné, la dernière fois en deux sets à Paris-Bercy. Sa seule victoire datait de leur tout premier rendez-vous, en 2008 à Marseille. "Je le connais bien et j'avais un plan. J'ai essayé de faire en sorte qu'il se sente moins à l'aise", a-t-il. S'il n'a pas souhaité détailler lui-même cette tactique, on peut dire qu'elle consistait à jouer une majorité de balles sans trop de consistance et plein centre, pour éviter de donner du rythme et des angles au Serbe, et à placer de temps en temps de violents contres. Elle a fait souffrir le martyre au quintuple vainqueur du tournoi. "Face à un joueur comme Gilles, il faut s'attendre à des échanges très longs. Il vous fait toujours jouer un coup de plus", a déclaré le tenant du titre. - Djokovic "plus humain" - Souvent contraint de frapper plus de dix fois la balle pour trouver l'ouverture, le Serbe a fait de mauvais choix, notamment une multiplication des amorties, jamais couronnées de succès, qui était un signe d'impuissance. "Ce genre de matches le rend plus humain", a dit Simon. Le N.1 mondial a eu énormément de mal à conclure ses très nombreuses occasions (6 balles de break converties seulement sur 25). Simon a par exemple remporté le deuxième set au tie-break après avoir sauvé 11 balles de break. Mais le Français a lui-même souffert d'un problème similaire (4 sur 18). Simon a eu un passage à vide au début du cinquième set qui lui a coûté le match. Une défaite de Djokovic - sa dernière dans un match à élimination directe date du mois d'août contre Roger Federer à Cincinnati - aurait été un coup de tonnerre car il n'a plus perdu avant les quarts de finale d'un Grand Chelem depuis 2009 à Roland-Garros. Le Français, mené 5-1, s'est encore permis de faire durer le suspense en réussissant un débreak puis en sauvant deux balles de match à 5-2 avant de céder. Il a quitté la Rod Laver Arena sous une formidable ovation du public. "A la fin, il s'est mis à mieux jouer. Il tapait plus fort et prenait plus de risques", a reconnu le Francilien de Fontenay-sous-Bois. Djokovic a rendu hommage à son adversaire au micro du speaker. "Il s'est battu et il a bien joué. Il est l'un des meilleurs contreurs du circuit, sinon le meilleur. Il a déjà battu de grands joueurs sur de grands courts, il sait ce que c'est", a-t-il dit. Le Serbe affrontera en quarts de finale le Japonais Kei Nishikori (N.7), tombeur de Jo-Wilfried Tsonga.

