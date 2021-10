New Delhi (AFP). Inde: Hollande reconnaît que la vente de Rafale prendra du temps

"Trouver un accord sur les aspects techniques prend évidemment du temps mais nous sommes sur la bonne voie", a-t-il dit dans un entretien à l'agence Press Trust of India (PTI). "Le Rafale est un projet majeur entre l'Inde et la France. Il va ouvrir la voie à une coopération technologique et industrielle sans précédent, en particulier sur le +Make in India+, pour les 40 prochaines années", a ajouté M. Hollande. A l'occasion de cette deuxième visite d'Etat de M. Hollande en Inde, après celle de février 2013, la France espérait finaliser ce contrat de vente de 36 Rafale, dont le Premier ministre Narendra Modi avait passé commande lors d'une visite à Paris en avril 2015. La coopération entre la France et l'Inde en matière de défense "fait partie de nos partenariat stratégique. Elle est basée sur la confiance, la très forte confiance entre nos deux pays", a-t-il poursuivi.

