La Note du Chef, à Ifs

Service minute

Le restaurant propose une formule entrée et plat ou plat et dessert à 13€ ou entrée, plat et dessert à 16€. Salade fermière, terrine de sanglier et trilogie de saumon me tentent particulièrement mais j'opte plutôt pour un plat en direct (cela me permettra en plus de tester le sucré !). Mon choix s'est arrêté sur un effiloché de raie aux câpres mais il y avait aussi au menu un sauté de lapin, des spaghettis à la bolognaise ou une escalope de dinde. En dessert, les propositions sont aussi multiples : salade de fruits frais, teurgoule, flan, gâteau au chocolat, tarte aux griottes ou bourdaloue… Je commande une part de cette dernière. Amande et poires sont bien au rendez-vous. Point fort de la Note du Chef : la rapidité du service. Je n'ai jamais attendu plus de quelques minutes. Les pressés apprécieront !

Pratique. La Note du Chef 14 rue Urbain le Verrier à Ifs.

Tél. 02 31 83 00 34.