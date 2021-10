Rouen : première pierre pour un Panorama de 85 logements

Un nouveau promoteur immobilier fait son apparition à Rouen. Vendredi 22 janvier, Malek Rezgui, président du groupe normand Sedelka-Europrom, a posé la première pierre de la résidence Le Panorama, rue du Champ des Oiseaux. Un acte fondateur qui intervient un an après les travaux de désamiantage de l'ancien bâtiment occupé par Orange.

Cette nouvelle résidence, dessinée par Christophe Badaud, du cabinet d'architecture rouennais CBA, devrait donner un coup de jeune au quartier et à ses immeubles du XIXe siècle. Malek Rezgui en fait la présentation : "Il y aura ici 85 logements, 61 en accession, 24 gérés par le bailleur social havrais Dialogue qui vont du studio au cinq pièces. 80 places de stationnement sont aménagées en sous-sol et une salle de fitness est disponible au rez-de-chaussée." Voilà pour les chiffres : à noter également que certains logements ont des balcons, d'autres, les plus grands, de vastes terrasses.

55% commercialisés

Quant à la commercialisation des 61 logements disponibles en accession, elle va bon train à entendre le responsable : "55% ont été commercialisés." Au-delà du pur aspect urbanistique, le chantier aurait également des vertus économiques. D'un coût total estimé à 18 millions d'euros, il alimente l'économie locale : "17 entreprises normandes vont travailler sur ce chantier dont aucune n'utilisera de travailleurs détachés, assure Malek Rezgui. C'est une condition sine qua none pour travailler avec nous." Ces 17 entreprises vont modeler le visage de cette nouvelle résidence pendant deux ans. La livraison de l'ensemble des logements est prévue pour le premier trimestre 2017.

Pratique.

- Appartements. Le Panorama comprend 85 logements, du studio au cinq pièces, avec balcons et terrasses. 61 sont disponibles en accession, les 24 autres sont gérés par le bailleur social Dialoge.

- Sport. Une salle de fitness sera à disposition des résidents au rez-de-chaussée.

- Calendrier. Les travaux ont commencé en décembre 2015, ils se poursuivront jusqu'au début de l'année 2017, date prévue pour la livraison des logements.

- Chantier. D'un coût de 18 millions d'euros, il implique 17 entreprises, toutes normandes.