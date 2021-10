Guy Hoquet immobilier partenaire du Tendance Live Normandie à Caen

L'agence immobilière Guy Hoquet vous propose un service de gestion-location ainsi qu'un syndic de copropriété et un volet Entreprises et Commerces. Fort d'une expérience de plus de 20 ans en qualité d'administrateur de biens sur Paris et sur la Côte de Nacre, Lionel MONNERAYE dirige aujourd'hui l'Agence Guy Hoquet, Côté Ouest Immobilier.

Guy Hoquet Partenaire Tendance Live Normandie Caen 2016 Impossible de lire le son.

Retrouvez Guy Hoquet sur guy-hoquet.com et ce vendredi 29 janvier au Tendance Live Normandie au Zéntih de Caen avec Tendance Ouest.