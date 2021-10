Thomas Ngijol présente son spectacle "2" au Théâtre de Caen

Thomas Ngijol fait partie de ces artistes de One Man Show qu’on ne présente plus. On l’a vu à la télévision et au cinéma dans des comédies populaires comme Case Départ, Le Crocodile Du Botswanga ou encore, plus récemment, dans Fastlife sa 1ère réalisation, mais c’est sur la scène qu'il s’est vraiment révélé, et c'est là qu’il prend toute son ampleur comme il l'a expliqué lors d'une interview au micro de Wilfried pour Tendance Ouest.

Découvrez "2" au Théâtre de Caen ce samedi 13 février, 135 bd Maréchal Leclerc à 20h00. Pour réserver vos places, c'est ici