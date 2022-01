Vendredi 2 octobre, 16 citoyens vietnamiens, refoulés à Portsmouth par les autorités britanniques, dont trois filles et six garçons mineurs, ont été interpellés par les gendarmes de Ouistreham. Les clandestins s'étaient dissimulés dans un camion embarqué à Cherbourg sur le car-ferry Normandie-Express. Le camion en cause a été saisi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire