Assises du Calvados : peine alourdie pour un détenu de la Manche

Lundi 18 et mardi 19 janvier, deux accusés comparaissaient en appel devant les Assises du Calvados. En novembre 2014, ils avaient écopé de 12 et 15 ans de réclusion criminelle devant les Assises de la Manche pour viols et agressions sexuelles sur deux mineurs.