Jérusalem (AFP). Cisjordanie: Israël arrête un adolescent palestinien après un meurtre dans une colonie

Au même moment et malgré le choc causé par l'assassinat de Dafna Meïr, Israël essuyait une salve de critiques de l'Union européenne et, dans des termes exceptionnellement tranchés, de l'ambassadeur des Etats-Unis contre la colonisation. Dafna Meïr, infirmière de 38 ans, a été tuée en présence de certains de ses six enfants chez elle dans la colonie d'Otniel, dimanche dans l'une de ces attaques au couteau qui éprouvent depuis plus de trois mois les nerfs des Israéliens. L'émotion soulevée du fait de la personnalité de la victime et des circonstances de sa mort a été renforcée lundi par une nouvelle attaque au couteau: de nouveau contre une femme, enceinte qui plus est, et de nouveau à l'intérieur d'une colonie. L'agresseur de cette dernière, un Palestinien de 17 ans, a été blessé par balles et capturé. Les forces israéliennes ont mis moins de 36 heures pour retrouver l'auteur présumé de l'attaque contre Dafna Meïr. Une vidéo diffusée par l'armée israélienne montrent un commando d'hommes armés, casqués et le visage masqué progressant à pas de loups en pleine nuit vers la maison du suspect, communiquer par signes à l'intérieur de la maison, puis surprendre une ou deux personnes apparemment dans leur sommeil. Les médias israéliens et palestiniens ont largement identifié le suspect comme un Palestinien de 15 ou 16 ans, du village palestinien de Beit Amra, à quelques kilomètres d'Otniel. - 'Il n'a rien à voir avec ça' - "Il n'a rien à voir avec ça", a dit à l'AFP son oncle Khader, "c'est un jeune garçon et il ne peut pas avoir fait ça". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas attendu la fin des investigations pour annoncer, lors d'une visite inopinée à Otniel: "Nous allons détruire la maison du terroriste". La Cisjordanie, Jérusalem et Israël sont secoués depuis début octobre par les violences et, en premier lieu, les attaques au couteau de Palestiniens isolés contre des membres des forces de sécurité israéliennes et des civils. Cette spirale au développement incertain a fait 155 morts palestiniens et 24 israéliens depuis le 1er octobre, selon un décompte de l'AFP. La majorité des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques, souvent jeunes, voire très jeunes. Les attaques de dimanche et lundi se distinguent dans cette routine quasi-journalière. Les violences n'avaient pas véritablement franchi les portes gardées des colonies, ces villes ou villages israéliens implantés sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967. La mort de Dafna Meïr a suscité l'inquiétude qu'elle ne donne des idées aux milliers de Palestiniens qui entrent tous les jours dans les colonies pour y travailler. L'armée israélienne a décidé de fermer les colonies aux travailleurs palestiniens, au moins pour la journée de mardi, et à l'exception des zones d'activités économiques. Elle réévaluera la situation au jour le jour. Environ 400.000 colons israéliens mènent une coexistence conflictuelle avec 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Environ 26.000 Palestiniens travailleraient dans les colonies où ils perçoivent souvent des salaires bien plus élevés qu'avec des employeurs palestiniens. - Deux justices ? - L'armée israélienne ne veut pas ajouter aux tensions actuelles en punissant collectivement les 120.000 Palestiniens qui travaillent soit dans les colonies, soit en Israël même, et qui font vivre des centaines de milliers de personnes. "Les couvre-feu ou les interdictions de passage seraient une grave erreur, ils se retourneraient contre les intérêts israéliens", a dit ouvertement le chef d'état-major Gadi Eisenkot lundi. L'impact du meurtre de Dafna Meïr ne préserve pas Israël de tensions grandissantes avec l'Union européenne et les Etats-Unis sur la colonisation, considérée comme illégale par la communauté internationale et comme un obstacle majeur à la création d'un Etat palestinien et à la paix. Dan Shapiro, l'ambassadeur des Etats-Unis, principal allié d'Israël, s'est exprimé lundi en termes inhabituellement critiques sur la colonisation et a ouvertement évoqué "l'impression" qu'Israël pratiquait deux justices: "une pour les Israéliens et une pour les Palestiniens". L'Union européenne a, quant à elle, affirmé son engagement à ce que tous les accords avec Israël stipulent "explicitement et sans équivoque qu'ils sont inapplicables aux Territoires occupés". Le gouvernement israélien a été piqué au vif. Ce n'est pas la colonisation, mais les incitations à la haine auxquelles prend part l'Autorité palestinienne qui sont à l'origine de cette situation, dit-il. "Il serait temps que la communauté internationale en finisse avec son hypocrisie", a dit M. Netanyahu.

