Sandrine Kiberlain et Édouard Baer au Pathé Docks 76

Dans cette comédie qui bouscule les valeurs familiales, on découvre le destin de Sam incarné par Édouard Baer, un gentil paumé au chômage depuis deux ans et de sa femme Marie, compagne d'infortune. Parents de deux enfants, Sam et Marie cumulent petites magouilles et flirtent avec l'illégalité jusqu'à se mettre à dos le voisinage. Ils prennent alors la poudre d'escampette. Sur fond de précarité, Benoit Graffin signe une nouvelle comédie impertinente et drôle qui fait suite à Hors de prix et Quand je serai petit : l'occasion de retrouver sur scène deux acteurs talentueux et complices.

Pratique. Mercredi 20 janvier à 20h. Pathé Docks 76 à Rouen. Tarifs 4,5 à 11€. www.cinemasgaumontpathe.com