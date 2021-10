Neige et verglas : vigilance orange dans le Calvados

Une perturbation neigeuse abordera le département du Calvados vers 4 heures du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Ces chutes de neige devraient apporter un cumul de 1 à 2 cm de neige à l'intérieur des terres voire légèrement plus sur les hauteurs du bocage virois et de la Suisse Normande.

Lundi, encore de la neige

Durant la journée, la neige continuera à tomber en faible quantité mais de manière continue ce qui devrait avoir pour conséquence des cumuls de neige, en fin de journée, de 1 à 2 cm sur littoral, de 2 à 5 cm à l'intérieur des terres et de 5 à 10 cm sur les hauteurs du bocage virois et de la Suisse Normande.

En soirée, les précipitations neigeuses vont s'arrêter et laisser la place à un temps sec et froid avec des températures minimales de l'ordre de -2°C.

Mardi, des pluies verglaçantes

Des pluies verglaçantes localisées sont possibles mardi matin mais restent à confirmer. En tout état de cause, des températures basses sont prévues jusqu’à jeudi inclus avant un possible redoux progressif durant le week-end. Par conséquent, la neige qui tombera ce lundi tiendra au sol et pourrait rester quelques jours.

Les consignes du Préfet

• Reportez tout déplacement non urgent si les conditions de circulation sont dégradées.

• Avant le départ, libérez les vitres de votre voiture de toute présence de neige ou de givre.

• Renseignez-vous sur les conditions de circulation avant de prendre la route (voir liste des contacts utiles en page suivante).

• Si vous disposez de chaînes, emportez-les avec vous. Si vous avez des pneus hiver, équipez-en votre véhicule.

• Ne prenez pas la route sans avoir emporté, avec vous, une couverture ou un duvet ainsi que de l'eau quelques aliments non périssables et un téléphone mobile.

• Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation.

• Adoptez une conduite prudente en augmentant considérablement les distances de sécurité et optez pour une conduite très souple sans coup de volant, d'accélérateur ou de frein.

• Facilitez le passage des engins de déneigement et de salage. Il est rappelé l'interdiction de dépasser ces véhicules.

• Tout au long de votre trajet veillez au bon état de propreté des feux de signalisation de votre véhicule.

• Les chauffeurs de poids-lourds sont invités à faire preuve d'une extrême vigilance, à limiter leur vitesse ainsi que les dépassements.