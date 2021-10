Hockey: les Dragons de Rouen reçoivent les Albatros de Brest

Vaincus à Epinal 3-1 trois jours après le sacre en Continental Cup, les Jaunes et Noirs doivent renouer avec la victoire pour pretendre rester dans le haut du classement, eux qui sont toujours 6ème même s'ils comptent un voir deux matchs de moins que les equipes devant au classement.

Et qui de mieux qu'un adversaire direct pour y arriver. En effet, les Bretons sont aujourd'hui une des surprises du championnat puisqu'ils occupent actuellement la 3ème place et restent sur cinq victoires consécutives.

Un match à enjeu donc entre deux équipes même si au match aller, les Rouennais s'étaient imposés dans le Finistère 7-2, c'était le 31 octobre dernier.

Dans cette dernière ligne droite de saison régulière qui se termine le 6 février, les joueurs de Fabrice Lhenry n'ont plus le choix, il faut terminer le plus haut possible pour être bien positionnés en vue des Play-Offs.