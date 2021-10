Le groupe britanique Friendly Fires est venu boucler la programmation du Festival Beauregard 2010, les vendredi 2 et samedi 3 juillet à Hérouville-Saint-Clair. Le trio vient compléter la liste des 24 groupes qui se produiront sur scène; parmis eux: The XX, La Roux, Mika et bien d'autres... Les Friendly Fires se produiront le samedi 3 juillet à 17h45, pour offrir un savant mélange d'électro, pop et disco.



