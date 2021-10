Rouen : l'artiste Boule et les portraits de Landru

Création du chanteur rouennais Boule, Landru un nom d'oiseau est une galerie de portraits inspirés par le célèbre tueur en série. "J'ai toujours été fasciné par l'esthétique de la période charnière de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et par le fait divers en général. Landru est pour moi un personnage archétypal qui répond à notre naturelle curiosité morbide", explique le chanteur. Après de nombreuses recherches sur Landru, des visites d'expositions, des lectures d'ouvrages spécialisés, Boule décide de prendre contact avec les Landru d'aujourd'hui : "Devant le constat qu'il existait 277 Landru en France, je décidais d'en rencontrer quelques-uns. Ils me fournirent un tissu d'anecdotes qui m'inspira les thèmes de mes chansons dans lesquelles plane toujours l'ombre de l'assassin".

Pratique. Mardi 19 janvier à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 7 à 14€. Tél. 02 35 73 95 15