Législatives 2017 : Evelyne Stirn candidate (LR) pour la 6e circonscription

Elle se présente pour la première fois à un scrutin, sous l'étiquette Les Républicains. Evelyne Stirn a déclaré sa candidature ce jeudi 14 janvier. Son ambition : reconquérir la 6e circonscription du Calvados actuellement tenue par Alain Tourret (PRG).

"Je suis d'abord et avant tout citoyenne. Mais je ne peux plus rester passive devant le manque de crédibilité de la parole politique", explique l'épouse d'Olivier Stirn, ancien député, conseiller général, maire mais aussi ministre. "Je veux porter une parole différente, concrète. Et donner le temps aux électeurs d'apprendre à me connaître pour ne pas porter l'étiquette de « femme de... »"

Evelyne Stirn est avocate internationale et mère de deux enfants.