Londres (AFP). Après la mort de David Bowie, des mystères demeurent

La nouvelle est tombée lundi au petit matin, trois jours après la sortie de son 25e album "Blackstar", pour son 69e anniversaire. "David Bowie est mort paisiblement aujourd'hui entouré de sa famille à l'issue d'un courageux combat de 18 mois contre le cancer", indiquait un court message posté sur les comptes officiels du chanteur sur les réseaux sociaux et daté de dimanche. Le chanteur aux 140 millions d'albums vendus en plus de 45 ans, né dans le quartier de Brixton, dans le sud de Londres, habitait depuis plusieurs décennies à New York ce qui a conduit plusieurs médias à en déduire qu'il était mort dans la mégapole. Le tabloïd new-yorkais The New York Post pensait quant à lui savoir qu'il était décédé "chez lui à Londres". Sans annonce officielle, l'endroit où le chanteur a expiré restait mardi un mystère tout comme celui où il sera enterré -- ou incinéré. Contacté mardi par l'AFP, sa maison de disque Columbia Records n'a souhaité faire aucun commentaire. Face à ces inconnues, les fans ont choisi de lui rendre hommage devant tous les lieux connus où il a vécu, de Londres à New York en passant par Berlin où l'artiste se réfugia à la fin des années 1970 pour retrouver l'inspiration. Dans son quartier natal de Brixton, c'est en chantant que plus de 2.000 fans ont choisi de célébrer leur idole, entonnant notamment "Space Oddity" et dansant sur ses tubes une partie de la nuit. Très discret sur sa vie privée, le chanteur se faisait rare dans les médias depuis un accident cardiaque en juin 2004. Pour autant, il n'avait jamais cessé de créer et avait récemment multiplié les projets: générique de série, comédie musicale, quelques apparitions comme sur le dernier album de The Arcade Fire, semblant redevenir celui qui dictait la mode dans les années 1970. Il est apparu pour la dernière fois le 7 décembre à New York lors de la première de sa comédie musicale baptisée "Lazarus". - Cancer du foie - Selon le Belge Ivo van Hove, qui a mis en scène cette comédie musicale qui doit se jouer jusqu'au 20 janvier au New York Theatre Workshop, le chanteur souffrait d'un cancer du foie. "Il m'a confié il y a un an et trois mois qu'il avait un cancer du foie (...) Il a dit ça parce qu'il savait qu'il ne serait pas toujours capable d'être présent", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio néerlandaise NPO Radio 4. Là encore, aucune confirmation officielle n'est venue valider ces informations. "Les acteurs n'étaient pas au courant et je pense que les musiciens qui ont travaillé avec lui sur "Blackstar" (son 25e et ultime album) ne savaient pas non plus", a avancé le metteur en scène dans le quotidien néerlandais NRC Dutch. Evoquant la première à New York, Ivo Van Hove a confié que le chanteur "s'était évanoui" en coulisses. "J'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais", a-t-il ajouté. L'artiste était ainsi parvenu à tenir quasiment secrète sa maladie, absent depuis des mois sans susciter trop de questions. Un véritable exploit selon l'hebdomadaire britannique The Spectator. "Dans cette période d'excès d'information, quand partager à outrance est devenu virtuellement obligatoire, la décision de Bowie de souffrir loin des feux de la rampe, entouré de ses proches, semble presque une réussite herculéenne", salue Brendan O' Neill dans une tribune. Pourtant, ces derniers jours, sa deuxième épouse Iman, ancienne top model d'origine somalienne, épousée en 1992 et avec laquelle il a une fille de 15 ans, Alexandria, avait publié plusieurs messages, rétrospectivement très poignants et annonciateurs de la triste nouvelle. "Parfois vous ne connaissez pas la valeur d'un moment jusqu'à ce qu'il devienne un souvenir", avait-elle écrit samedi. Pour Tony Visconti, son producteur de longue date, David Bowie a choisi de faire de son dernier album, sorti et placé sous le signe d'une mystérieuse étoile noire, "un cadeau d'adieu" pour ses fans. "Il a fait Blackstar pour nous", a-t-il écrit sur son compte Facebook. Un concert en son hommage a été annoncé pour le 31 mars au Carnegie Hall à New York.

