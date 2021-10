Jean-Marie Potier à la tête du Cargö

Il s'appelle Jean-Marie Potier et était plus qu'attendu. Après le départ de Christophe Moulin il y a un an, cet ancien bassiste de la Ruda prend la direction d'Arts Attack !, l'association qui gère la salle caennaise de musiques actuelles Le Cargö et organise le festival Nördik Impakt.