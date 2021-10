Economie en Normandie : F.Sanchez joue la carte de la concorde avec H.Morin

Dans une nouvelle région Normandie où la Métropole demeure le dernier grand pôle socialiste (cinq départements et une Région à droite), Frédéric Sanchez joue la carte de l'apaisement et de la collaboration. Tout en réaffirmant la puissance de sa collectivé : "La Métropole est aujourd'hui la locomotive de la Normandie, avec 230 000 salariés qui y travaillent chaque joue. Elle doit constituer un couple efficace avec la région normande, pas seulement l'institution régionale mais aussi avec les agglomérations et son tissu de petites et moyennes villes." Pour former ce couple, Frédéric Sanchez réaffirme ses bonnes dispositions : "Je suis extrêmement volontaire pour participer à la rédaction rapide d'un projet normand qui doit maintenant s'écrire."

H.Morin, F. Sanchez, E.Philippe et J.Bruneau autour d'une table



Une réunion rassemblant Hervé Morin, Frédéric Sanchez, le maire du Havre Edouard Philippe et le maire de Caen Joël Bruneau doit bientôt se tenir. Pour le président de la Métropole il y sera question d'international et de "comment nous nous situons dans ce monde ouvert, comment se situent les entreprises normandes" ; d'innovation "qui doit pouvoir s'appuyer sur nos pépinières et sur les zones d'activité" ; et d'attractivité pour développer l'identité normande.

Vers la concorde économique ?

C'est sur la thématique économique que Frédéric Sanchez est allé le plus loin, évoquant l'agence de développement bientôt créée par Hervé Morin et dotée de 100 millions d'euros. L'élu socialiste réfléchit à la possibilité de "réformer nos propres outils (notamment l'agence de développement économique Rouen Normandy Invest) pour les intégrer aux outils régionaux ou maintenir nos outils tout en les articulant mieux avec l'agence régionale". Une véritable main tendue à Hervé Morin que Frédéric Sanchez justifie par la volonté de mettre fin à "l'esprit de clocher". Pour lui, l'heure est capitale : "Il y a là une génération d'élus qui va travailler ensemble jusqu'en 2020 pour la construction du premier projet normand".