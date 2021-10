Cyclo cross: le joli week-end des Normands à Besançon

Tout avait très bien commené avec le sacre du manchois Thibault Valognes, samedi, chez les cadets. Une victoire en guise de revanche après la déception lors de la finale de la coupe de France, chez lui à Flamanville, fin décembre. Le jeune homme de 15 ans, était attendu, il a répondu présent.

Simon Lepoittevin Dubost, lui, n'était en revanche pas attendu à pareil fête, en Franche Comté. Le Saint Lois est allé rafler une superbe 2ème place après avoir mené une bonne partie de la course mais sa joie sur le vélo à l'arrivée en disait long sur sa satisfaction.

De satisfaction on en trouve aussi chez les grands avec la très jolie 6ème place de la championne de France Master, Emilie Jamme et avec la non moins magnifique 4ème place de Julien Roussel chez les hommes. L'ornais ne pouvait guère espérer mieux, vu le niveau, des trois hommes sur le podium (Mourey-Venturini-Gadret). Julien Roussel termine tout de même, meilleur amateur.

C'est ce que l'on appelle un "joli week-end" pour la Normandie cycliste...