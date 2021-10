Washington (AFP). Le nouveau Star Wars, troisième film de tous les temps en recettes mondiales

Le film a aussi enregistré le meilleur week-end de lancement jamais vu en Chine, où la sortie était décalée. Les recettes s'y montaient à 53 millions de dollars pour samedi et dimanche, selon Disney. Le film est désormais sorti sur tous les marchés internationaux, après sa sortie initiale aux Etats-Unis et en Europe en décembre. Il a récolté 812 millions de dollars aux Etats-Unis, où il est déjà devenu le plus grand succès du cinéma américain, et 921,4 millions dans le reste du monde, selon les studios Disney, pour un total de 1,733 milliard de dollars. Hors Etats-Unis, le film est à la septième place. Mais le succès américain dope sa performance mondiale. "Jurassic World", sorti en juin 2015, avait récolté 1,669 milliard dans le monde au total. Les films à battre sont maintenant "Avatar" (2,8 milliards) et "Titanic" (2,2 milliards), tous deux réalisés par James Cameron. Disney souligne que "Le Réveil de la Force" est le troisième film de tous les temps en termes de recettes en Europe. Ce week-end, c'était encore le premier film dans les salles en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

