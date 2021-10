Paris (AFP). 30 millions d'amis s'arrête après 40 ans sur France 3

"J'ai écrit (à la productrice de l'émission) pour lui dire qu'on arrêtait +30 millions d'amis+ en juin", a annoncé vendredi sur la radio Europe 1 la directrice de France 3, Dana Hastier. "Une émission qui a 40 ans, c'est bon, non?" a expliqué la directrice de France 3. On juge une émission "à sa capacité à se renouveler", et "30 millions d'amis" "ne se renouvelle pas", a justifié Dana Hastier. "Nous sommes effarés", a immédiatement répondu sur son compte Twitter la productrice de l'émission, Réha Hutin, également présidente de la Fondation de défense des animaux "30 millions d'amis". Lors de sa création en 1975, "30 Millions d'amis" avait pour projet "d'ouvrir une fenêtre sur nos animaux de compagnie qui entraient de plus en plus dans nos foyers", selon sa productrice. L'émission avait fêté mercredi ses 40 ans avec un numéro spécial. Après "Questions pour un champion", où Julien Lepers sera remplacé fin février par Samuel Etienne après 27 ans à la tête du jeu, c'est la deuxième émission touchée par le renouvellement voulu par la direction. L'émission, qui animait les dimanches midi de la chaîne, avait déjà été déplacée au mercredi matin en mai 2015. Avant ce nouvel horaire, elle attirait 900.000 téléspectateurs en moyenne face aux JT de TF1 et France 2. L'autre émission quadragénaire de France 3, "Thalassa", n'est "pas menacée car elle a su évoluer", a précisé la chaîne à l'AFP. France 3 souhaite "traiter la cause animale de manière différente, car les problématiques ont changé", a expliqué France 3, qui a lancé mercredi "Le Messager", une nouvelle collection de films documentaires consacrés aux espèces animales en danger.

