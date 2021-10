Elle surprend son mari en voiture avec sa maîtresse et paralyse la circulation

Poing fermé, tapant sur le capot et hurlant ''Sors de cette voiture'', Adalia la jemme femme est restée plantée devant la voiture. Furieuse, elle n'est pas décidée à les laisser partir et s'en sortir comme ça.



Alors forcément, la circulation devient vite engorgée. La jeune femme a ainsi bloqué la rue la plus passante de la ville, dont un bus. Les passagers qui ont assisté à la scène de ménage, excédés par la situation, ont commencé à soutenir la jeune femme, et à sommer l’homme de sortir du véhicule. Puis progressivement, une masse de badauds s'est formée autour de la voiture, tous prenant parti de plus en plus activement pour la jeune femme.



Un rouleau de pâtisserie sera même donné à la jeune femme pour qu’elle casse le pare-brise, chose qu’elle ne fera pas.



Finalement, la police vient tenter d'apaiser les choses, et surtout réguler la circulation qui devient trop dense. Dans la cacophonie, ils finissent par extirper la maitresse, et l'exflitrer pour la mettre en sécurité. Cette dernière est sortie au son des cris houleux de la foule.

Mieux que des mots, la vidéo :