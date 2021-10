Pékin (AFP). La Chine s'oppose fermement à l'essai nucléaire nord-coréen (officiel)

Pékin "exhorte instamment" la Corée du Nord "à tenir son engagement de dénucléarisation, et à s'abstenir de toute action qui aggraverait la situation", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mme Hua Chunying, lors d'un point de presse. Elle a ajouté que Pékin convoquerait l'ambassadeur nord-coréen pour lui adresser une "protestation solennelle" à la suite de l'essai nucléaire, le quatrième réalisé par Pyongyang et le premier depuis un test de 2013 déjà condamné par la Chine. Pékin n'avait pas été mis au courant à l'avance de l'essai de mercredi, a assuré Mme Hua, ajoutant que la Chine évaluera l'affirmation nord-coréenne selon laquelle il s'agissait d'une bombe H. Pékin est le principal allié diplomatique et commercial de Pyongyang, mais les relations se sont tendues depuis que la Corée du Nord persiste, contre l'avis chinois, à effectuer des essais nucléaires. "La Chine va faire avancer la dénucléarisation, a précisé Hua Chunying, et demeure engagée à résoudre le problème nucléaire dans le cadre des pourparlers à six", des discussions actuellement au point mort et qui réunissent Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Etats-Unis, Chine et Russie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire