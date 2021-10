Hockey: les Dragons de Rouen font le job face à Strasbourg

Les Rouennais auront donc fait le job dans ce match placé entre deux finales. Si le rythme du début de match est moins intense que lors de la finale de la Coupe de France, la domination rouennaise est présente et se conclut par un premier but au bout de six minutes de jeu sur une penalité différée appelée contre les Strasbourgeois. C'est Jason Krog qui décale bien le palet pour Sacha Treille qui envoie un missile dans le but du portier alsacien. Sacha Treille inscrira un second but quelques secondes avant la fin du premier tiers sur une passe de derrière la cage pour un nouveau missile pleine lucarne (2-0).

Thinel et Raux pour prendre le large

Au retour de la première intermission, Marc-André Thinel qui récupère un palet à la bleue offensive et s'offre un petit festival qui perturbe complètement le gardien pour le 3-0. De nouveau en fin de tiers, ce sont Dan Koudys et Damien Raux qui, sur un double une-deux, destabilisent le gardien et c'est Damien Raux qui n'a plus qu'a envoyer le palet dans une cage laissée quasiment déserte (4-0).

Triplé pour Sacha Treille

Le dernier tiers temps ne sera pas plus facile pour les Alsaciens qui vont encaisser trois buts de plus par Damien Raux qui récupère un rebond que Fabien Colotti avait tenté de mettre deux fois au fond en tapant chaque fois un poteau différent. Puis Nicolas Arrossamena récupère un palet perdu et s'en va tromper le gardien de l'Etoile Noire. Enfin, Sacha Treille s'offre un triplé sur un exploit personnel, une première feinte réussie sur un défenseur et une seconde sur le gardien. Avant ce but, les Alsaciens avaient sauvé l'honneur sur un but de Jan Pardavy.

Au classement, Rouen repasse à la 2ème place en attendant les autres matchs de la 17ème journée qui se joueront ce mercredi 6 janvier.

Prochain grand rendez-vous pour le RHE 76 à partir de vendredi 8 janvier avec la début de la superfinale de la Continental Cup.