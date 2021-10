Comment faire le selfie parfait ? Morgane vous donne deux-trois conseils !

1. Trouvez le bon angle.

Tout d'abord, au lieu de prendre la photo de pleine face comme une photo d'identité, essayez différents angles pour déterminer lequel vous met le mieux en valeur.





2. Le cadrage est aussi très important.

Placez l'appareil photo légèrement au-dessus de votre tête, de cette manière vous éviterez l'effet « nez de cochon ». En plus mesdames, cela permettra aussi d'apercevoir votre décolleté: il faut lui aussi le mettre en valeur. Cadrez de manière à ce que votre front soit coupé, ça mettra davantage vos yeux en valeur.

Pour vous messieurs, au contraire, laissez paraître votre front, car les rides sont parfois un atout charme et expressif.





3. Choisissez les bons filtres.

De nombreuses applications sur vos téléphones le permettent. Afin d'améliorer encore la photo, utilisez des filtres d'éclairage ou de couleur. Pour Morgane, il faut surexposer les couleurs, filtrer au style qui vous correspond le mieux selon vos goûts, et surtout, appliquez une bande blanche autour de vos photos !





D'autres conseils pratiques by Momo :



- Restez le plus naturel possible sinon vous deviendrez ridicule.

- Vous paraîtrez plus mince si vous vous déhanchez une hanche vers l'extérieur.

- Si vous êtes musclé, étirez le bras que vous voulez exhiber : c'est comme ça que les muscles sont le mieux mis en valeur.