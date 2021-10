La chanteuse Elisa Tovati a fait appel à Tom Dice pour l’accompagner sur le titre « Il nous faut », extrait de son nouvel et troisième album intitulé « Le syndrome de Peter Pan » à paraître le 20 juin dans les bacs. Tom Dice connu grâce à son titre Me and My Guitar est à retrouver en duo dès maintenant avec Elisa Tovati que vous avez pu découvrir à l'écran dans la vérité si je mens.