Communes nouvelles : sentiment dubitatif du maire de la plus petite commune normande

Dans l'Orne, 90 communes qui existaient encore le 31 décembre 2015 au soir se sont unies le premier janvier 2016, au sein de 18 communes nouvelles.

Par exemple : Tourouvre au Perche, à l'Est de l'Orne, regroupe désormais 10 anciennes communes dont Bresolettes, qui au coeur de la forêt percheronne comptait 24 habitants et qui était jusqu'à présent la plus petite commune de Normandie avec un "disponible budgétaire" de moins de 5.000 euros, annuellement !

Pour Franck Poirier, qui était son maire, depuis 10 ans, c'est une page de 200 ans d'histoire qui se tourne. S'il espère une capacité d’investissement supérieure, il a aussi le sentiment d'un grand raté : alors qu'une communauté de communes fondée il y a bientôt 20 ans permettait aux communes, à leur rythme, d'unir leurs efforts, une nouvelle strate du mille feuilles territorial s'ajoute encore à ce qui existait déjà.

Il a le sentiment que l'on aurait pu fait l'économie de cela.

Il espère aussi que les réformes vont se calmer un peu, qu'on nous laisse le temps de retrouver notre espace et de la réorganiser. Mais il en doute et craint une nouvelle réforme territoriale qui comme les précédentes, ne changera rien : les investissements, donc les emplois, se concentrent toujours davantage sur les métropoles et désertent nos campagnes, qui sont de plus en plus désertifiées et où il y a toujours moins de services publics.

Franck Poirier :