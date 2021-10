Munich (Allemagne) (AFP). Munich: un risque élevé d'attentat persiste

"Nous avons toujours de nombreux policiers mobilisés et continuons à partir du principe que le risque terroriste est élevé", a déclaré à l'AFP un porte-parole des forces de l'ordre de la capitale régionale de Bavière (sud). Il a de nouveau fait état d'"éléments" concernant "cinq à sept personnes qui auraient voulu perpétrer des attentats suicide à Munich" au nom de l'organisation Etat islamique dans la gare centrale et dans celle de la localité proche de Pasing lors du réveillon du Nouvel An. "Ces éléments ne se sont pas jusqu'ici concrétisés mais ils doivent être pris au sérieux car ils sont crédibles", a ajouté le porte-parole. Selon la radio-télévision publique bavaroise, Bayerischer Rundfunk, les autorités allemandes ont reçu des informations d'abord des services secrets américains puis ensuite des services de renseignement français indiquant que sept Irakiens, nommément identifiés, se trouvaient dans la ville et se préparaient à commettre les attentats. Les hommes auraient, selon ces éléments, voulu commettre leurs actes par petits groupes dans les deux gares et sans doute aussi dans d'autres endroits de la ville, selon la radio-télévision. Vendredi, la police allemande n'avait toutefois fait état d'aucune interpellation. Les deux gares, qui avaient été évacuées, ont été rouvertes au public et à la circulation dans la nuit.

