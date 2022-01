Berlin (AFP). Attentats: remise en liberté des sept personnes interpellées en Allemagne

Sept personnes interpellées mardi en Allemagne près d'Aix-la-Chapelle(ouest), dans le cadre de la traque de Salah Abdeslam, recherché pour son rôle clé dans les attentats de Paris, ont été toutes libérées en l'absence d'éléments à charge, a indiqué la police. "Nous pouvons établir que nous n'avons aucun élément montrant que ces personnes ont un lien avec les attentats", a déclaré en début de soirée un porte-parole de la police locale. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a précisé de son côté que les interpellations, déclenchées à la suite d'informations reçues par la police allemande, étaient entrées dans le cadre des recherches pour mettre la main sur Salah Abdeslam. Ce dernier est poursuivi par les polices européennes pour son rôle présumé dans les attentats qui ont fait 129 morts vendredi à Paris. L'une des personnes interpellées, que la police croyait être le suspect, s'est révélée "malheureusement ne pas être celui que l'on cherchait", a-t-il dit à la presse à Berlin. "Il y a eu des éléments laissant penser que cela aurait pu être un gros poisson", a-t-il ajouté. Selon l'édition en ligne du magazine Der Spiegel, cette intervention policière a été déclenchée après l'appel d'une vendeuse de magasin discount qui pensait avoir reconnu Salah Abdeslam. "En l'état actuel des choses, il ne semble pas que (ces arrestations) aient un lien étroit avec les faits à Paris", a encore indiqué le ministre. Des sources proches de l'enquête en France ont aussi confirmé que les arrestations en Allemagne n'avaient pas de lien avec les attentats. Les sept personnes avaient été interpellées en trois temps par des forces spéciales de la police à Alsdorf, près d'Aix-la-Chapelle, dans une région frontalière des Pays-Bas et de la Belgique. Les premières interpellations avaient concerné dans la matinée un groupe de trois personnes, un homme et deux femmes, alors qu'ils sortaient d'une agence pour l'emploi. Des proches de ce premier groupe avaient ensuite été interpellés à leur tour. Le ministre de l'Intérieur a fait état d'un risque "élevé" en Allemagne après les attentats de Paris, et a indiqué que la police recevait de nombreuses informations de la part de la population. Celles-ci seront "toutes analysées", a-t-il dit.+

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire