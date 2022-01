Berlin (AFP). Attentats: trois interpellations en Allemagne

La police a indiqué mardi avoir interpellé trois personnes dans une région frontalière des Pays-Bas et de la Belgique en vue de vérifier si elles sont ou non liées aux attentats de Paris. "Il est bien sûr trop tôt pour dire quoi que ce soit sur ces différents individus. Nous vérifions si ce lien supposé (avec Paris) confirme des indications que nous avons reçues ou s'il s'évapore", a dit à la chaîne allemande d'information en continu NTV un porte-parole de la police régionale après les interpellations à Alsdorf. Selon lui, l'opération policière qui a eu lieu à la sortie d'un centre de demandeurs d'emploi a été décidé après des informations reçues selon lesquelles "pouvait se trouver à Alsdorf une personne ayant peut-être des liens avec les attentats de Paris". Les personnes interpellées, qui ne sont pas de nationalité allemande, sont deux femmes et un homme, a-t-il ajouté sans autre précision. Les polices européennes cherchent à retrouver Salah Abdeslam, qui pourrait être le huitième homme des attentats et être reparti ensuite vers la Belgique.

