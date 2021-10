L'équipe adepte des home-jacking interpellée près de Rouen

Cinq personnes, dont quatre mineurs âgés entre 14 et 16 ans, ont été interpellés lundi 28 et mardi 29 décembre. Ils sont soupçonnés d'avoir commis trois home-jacking et un vol par effraction en décembre dans l'agglomération rouennaise.