L'Agenda en Normandie : jeudi 31 décembre

MANCHE

Ce jeudi soir sur Tendance Ouest, Open Club spécial Nouvel An. De 20h à 5h du matin, retrouvez tous les hits qui font danser la Normandie. Et à 00h, découvrez le mix des meilleurs hits de l'année 2015 avec Julien Stackler, le Dj des Planches à Deauville. Rendez-vous à partir de 20h sur Tendance Ouest et sur tendanceouest.com pour faire la fête avec votre radio en Normandie.

Samedi, suivez le match de Coupe de France entre Granville et Laval en direct et en intégralité sur Tendance Ouet et tendanceouest.com depuis le Stade Louis Dior de Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h.

CALVADOS

Quand on fête le nouvel an au Cargö, on soigne son look, on révise ses meilleurs chorégraphies et on embarque pour une boum avec paillettes et confettis aux couleurs du Love Boat. Pensez à mettre vos marinières et vos casquettes de matelot. Tout est permis pour que la croisière s'amuse. Venez fêter le nouvel an, ce jeudi soir à 20h, au Cargö à Caen. L'entrée est à 10€.

ORNE

Pour la 12ème année, fêtez le nouvel an avec l'association "Bocafrique Enfance" à Domfront. La soirée sera animée par le groupe africain Amonde et Fadiez et le repas promet d'être festif. Rendez-vous à l'Espace André Rocton, à partir de 19h30.

Pour fêter le Nouvel An, le Casino de Bagnoles de l'Orne vous propose une soirée animée et conviviale au Lounge Café. Retrouvez toutes ces infos et suivez l'actualité du Casino ICI