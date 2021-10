EN DIRECT. Coupe de France de cyclo-cross à Flamanville

Six finales de coupe de France de cyclo-cross se déroulent dans le superbe cadre du parc du chateau de Flamanville dans la Manche, le mercredi 30 décembre.

L'ensemble des épreuves sont à suivre en direct et en vidéo sur tendanceouest.com à partir de 10h00 (ci-dessous). Elles sont commentées en live par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé. Vous pouvez également suivre les courses en direct et en intégralité sur la webradio dédiée ICI.

Horaires des épreuves :

- Epreuve CADETS : 09h45 Appel, 10h00 Départ, 30 mn de course.

- Epreuve JUNOIRS : 10h45 Appel, 11h00 Départ, 40 mn de course.

- Epreuve ESPOIRS : 12h45 Appel, 13h00 Départ, 50 mn de course.

- Epreuve ELITES DAMES : 14h05 Appel, 14h15 Départ, 40 mn Dames.

- Epreuve CADETTE : 14h05 Appel, 14h17 Départ, 30 mn Dames.

- Epreuve ELITES : 15h00 Appel, 15h15 Départ, 60 mn de course.

Une organisation de l'association cyclo-cross en Cotentin.

