Revivez les concerts du festival Jazz à La Villette

Plus de 31000 spectateurs sont allées à Paris assister à Jazz à La Villette. De belles affiches étaient proposées cette année encore. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous déplacer, voici quelques-uns des concerts à revivre en vidéo! Vous pouvez (re)voir jusqu'au 30 septembre pour le délai le plus court et courant mars pour le plus long:

Sonny Troupé Quartet

Ernest Ranglin & Friends

Orchestre National de Jazz

Archie Shepp All Star Tribute to John Coltrane

Emile Parisien Quartet

Gogo Penguin

Erik Truffaz Quartet & Rokia Traoré

Vaudou Game

Seun Kuti & Egypt 80 Tribute to Fela

Jalen N’Gonda

The McCoy Tyner Trio Echoes with a Friend

Les concerts sont disponibles à cette adresse: live.philharmoniedeparis.fr/selection/jazzvillette.html