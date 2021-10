Ou se trouve le panda ? La question qui agite le web

Elle est un peu moins virale que LA robe, celle qui est blanche et dorée pour les uns et noire et bleue pour les autres, mais cette image suscite quand même l'intérêt des réseaux sociaux ces derniers jours.

C'est juste un joli petit dessin sur lequel sont représentés une multitude de bonshommes de neige.

Des petits personnages tout en rondeur nés sous le crayon de Gergo Dudas, un dessinateur hongrois qui répond au pseudo de Dudolf.

Le truc, c’est que parmi eux, bien planqué, se cache un panda. Mais où est-il ?

Je vous met la photo sur notre page FB, dès que vous trouvez mettez un like !

C'est le successeur de "Où est Charlie", qui a fait se triturer les méninges à des générations entières, sauf que lui c’est le panda.

Ca peut tuer le temps si vous êtes entrain de prendre votre café et que vous cherchiez une manière de réveiller votre intellect !