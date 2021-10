Décembre se croit au printemps, jusqu'à 16.6° en Normandie

La douceur printannière perdure en France et, en Normandie.

Le centre régional de Météo France a relevé ce samedi 26 décembre en après midi, 16,6° à Vire, 14,9 à Caen, 14,8 à Saint-Lô, 12° à Mortagne-au Perche ou Alençon. Des températures de 7 à 8° au-dessus des normales saisonnières. Il faut remonter jsuqu' à 2006 pour retrouver une telle douceur.

La nature est boulversée, elle se croit au printemps, on voit les bourgeons se former sur les arbustes, et des fleurs qui s'épanouissent avant l'heure.

Ecoutez Christiane Le Nay Girondeau, pépiniériste dans le Perche ornais à Condé-sur-Huisne,

La douceur devrait se maintenir au moins qu'aux premiers jours de 2016.