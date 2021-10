Il était aux environs de 14h15 quand un jeune conducteur de 18 ans perd le contrôle de sa voiture sur la Départementale 137. Les faits se déroulent sur la commune d'Ouilly-du-Houley, au lieu-dit Le Château, à l'est de Lisieux dans Calvados. Le véhicule quitte la route avant un choc. Le conducteur légèrement blessé sera plus tard transféré au centre hospitalier le plus proche. Son passager, âgé de 15 ans, n'a lui pas survécu à l'accident.