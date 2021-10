Normandie. Festival Papillons de Nuit : Indochine sera là !

Après Michel Polnareff, le festival Papillons de Nuit annonce une seconde tête d'affiche : le groupe Indochine.

Le chanteur Nicola Sirkis et ses complices se produiront le vendredi 20 mai sur la scène de Saint-Laurent-de-Cuves. "Après de nombreuses tentatives et quelques occasions manquées, 2016 sera l'année où le festival offre la référence du rock français à son public !" indiquent les organisateurs. Un concert qui s'annonce d'ores et déjà grandiose puisque "les 256m2 de la nouvelle scène Vulcain seront réservés une bonne partie de la soirée" aux interprètes de L'Aventurier, J'ai demandé à la lune, ou encore Trois nuits par semaine.

Touchés par les attentats

Indochine ne souhaitait pas se produire en concert en 2016, afin de se concentrer sur son album. Néanmoins, les attentats de Paris ont changé la donne : "nous avons souhaité que le printemps et l'été de cette nouvelle année allaient et devaient être pour nous, pour vous, pour tous, des concerts encore et encore plus forts, des nuits de musique et de liberté, de fêtes ensemble, d'énergie et d'émotions partagées et d'humanité" déclare le groupe, qui se produira dans sept festivals seulement en France, Belgique et Suisse cet été.

Infos et réservations : www.papillonsdenuit.com